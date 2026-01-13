Демонтаж новогодней ели Петербурга на Дворцовой площади перенесли на 22 января

Решение приняли по просьбе жителей города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Демонтаж главной новогодней ели Санкт-Петербурга на Дворцовой площади перенесли на 22 января. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что город приступил к демонтажу ели в связи с окончанием новогодних праздников.

"Елка на Дворцовой площади будет радовать жителей и гостей города до 22 января. Ко мне на страницу поступило много обращений от петербуржцев, и мы поддержали это предложение. Пусть новогоднее настроение побудет с нами еще немного", - сказано в сообщении Беглова.

После уборки ели из ее ствола изготовят настенные часы и статуэтки, а ветки после переработки направят в приюты для домашних животных. Украшавшие ель игрушки и гирлянды отправят на хранение до декабря.

Главное новогоднее дерево Санкт-Петербурга, высота которого составила около 25 м, 12 декабря было доставлено из Выборгского района Ленинградской области.