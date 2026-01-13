Родовой сертификат предложили увеличить до 33 тыс. рублей
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Размер родового сертификата необходимо увеличить с 12 тыс. до как минимум 33 тыс. рублей, так как он практически не увеличивался в последние два десятилетия. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он напомнил, что размер родового сертификата был установлен на уровне 11 тыс. рублей в 2007 году и с тех пор был увеличен до 12 тыс. рублей, что не отражает темпы инфляции.
"Его стоимость должна быть не ниже 33 тыс. рублей. Это с учетом того, что 1 тыс. рублей была добавлена несколько лет назад для осуществления доабортного консультирования, - пояснил он. - Да и 1 тыс. для проведения такой операции крайне мало, потому что и возможность привлечь на эту работу некоммерческие организации при таком уровне финансирования является проблематичной".
Отдельное внимание, считает глава комиссии ОП, необходимо уделить увеличению размера сертификата для многодетных матерей и женщин старше 30 лет, поскольку именно эти категории нуждаются в усиленном медицинском сопровождении на всех этапах беременности и родов.
"Особенно это необходимо для многодетных мам, потому что есть определенный перечень заболеваний, которые встречаются у них чаще, чем у других женщин. Это требует введения дополнительных бесплатных мер поддержки в оказании видов медицинской помощи, в частности, стоматологии, урологии, лечения опорно-мышечного аппарата и других направлений", - подчеркнул эксперт.
Как отметил Рыбальченко, трагедия в новокузнецком роддоме, где за новогодние праздники умерли девять новорожденных, - беспрецедентный случай, связанный, скорее всего, с халатностью и человеческим фактором. В целом же уровень младенческой смертности в России бьет исторические минимумы, что свидетельствует о системной работе в этой сфере, "хотя можно найти и определенные недостатки", одним из которых и является низкая стоимость родового сертификата, считает собеседник агентства.