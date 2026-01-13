Родовой сертификат предложили увеличить до 33 тыс. рублей

Сейчас его размер составляет 12 тыс. рублей, что не отражает темпы инфляции, указал председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Размер родового сертификата необходимо увеличить с 12 тыс. до как минимум 33 тыс. рублей, так как он практически не увеличивался в последние два десятилетия. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что размер родового сертификата был установлен на уровне 11 тыс. рублей в 2007 году и с тех пор был увеличен до 12 тыс. рублей, что не отражает темпы инфляции.

"Его стоимость должна быть не ниже 33 тыс. рублей. Это с учетом того, что 1 тыс. рублей была добавлена несколько лет назад для осуществления доабортного консультирования, - пояснил он. - Да и 1 тыс. для проведения такой операции крайне мало, потому что и возможность привлечь на эту работу некоммерческие организации при таком уровне финансирования является проблематичной".

Отдельное внимание, считает глава комиссии ОП, необходимо уделить увеличению размера сертификата для многодетных матерей и женщин старше 30 лет, поскольку именно эти категории нуждаются в усиленном медицинском сопровождении на всех этапах беременности и родов.

"Особенно это необходимо для многодетных мам, потому что есть определенный перечень заболеваний, которые встречаются у них чаще, чем у других женщин. Это требует введения дополнительных бесплатных мер поддержки в оказании видов медицинской помощи, в частности, стоматологии, урологии, лечения опорно-мышечного аппарата и других направлений", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Рыбальченко, трагедия в новокузнецком роддоме, где за новогодние праздники умерли девять новорожденных, - беспрецедентный случай, связанный, скорее всего, с халатностью и человеческим фактором. В целом же уровень младенческой смертности в России бьет исторические минимумы, что свидетельствует о системной работе в этой сфере, "хотя можно найти и определенные недостатки", одним из которых и является низкая стоимость родового сертификата, считает собеседник агентства.