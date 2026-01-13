В ГД прогнозируют сохранение тренда на "сонный туризм" у россиян

Такой вид отдыха может обрести популярность у всего трудоспособного населения, считает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Тренд на путешествия за качественным сном в России будет развиваться в 2026 году. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"Сонный туризм стал одним из самых неожиданных трендов 2025 года. В 2026 тренд сохранится и развиваться будет в двух направлениях: в более тщательном обустройстве средств размещения (спальные комнаты, звукоизоляция, матрасы и подушки) и появлении новых мест отдыха - в России можно позволить себе не объединять в одном месте шумный курорт и велнес-индустрию", - сказал депутат.

Сонный туризм - формат велнес-отдыха, ориентированного на восстановление организма через крепкий сон. Как ранее сообщал ТАСС, это понятие вошло в топ-5 главных слов в сфере туризма в 2025 году, по данным совместного исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" и системы "Медиалогия". В свою очередь в "Суточно.ру" сообщали ТАСС, что у россиян все большей популярностью пользуется формат отдыха slow life - с минимумом гаджетов, уединением и фокусом на природе и восстановлении.

По данным ВОЗ, около 30% населения сталкивается с нарушениями сна, поэтому тренд стал ответом на недостаток отдыха, отметил парламентарий. Депутат подчеркнул, что потенциальными туристами, предпочитающими такой тип отдыха, может стать все трудоспособное население страны.

"Рабочие графики и форматы работы становятся все более гибкими и сложными, а значит, необходимы и продуманные программы по восстановлению здоровья", - сказал Тарбаев.