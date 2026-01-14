Регионы смогут вводить запреты против формирования этнических анклавов

МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов должны подготовить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство до 1 июля

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Региональные власти могут ввести ограничения и запреты, направленные на предотвращение формирования этнических анклавов.

Соответствующие предложения по внесению изменений в российское законодательство до 1 июля 2026 года должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ. ТАСС ознакомился с соответствующим распоряжением правительства, касающимся плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

Как указано в документе, к 1 июля 2026 года должны быть "подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство РФ, предусматривающих установление высшими исполнительными органами субъектов РФ запретов и ограничений, направленных на недопущение формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации", а в правительство России - представлен соответствующий доклад.