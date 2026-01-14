Умерла одна из первых активисток борьбы с расизмом Клодетт Колвин

Ей было 86 шесть лет

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Клодетт Колвин, одна из первых активисток борьбы за права чернокожих в США, умерла на 87-м году жизни.

"С глубокой скорбью Фонд Клодетт Колвин и ее семья сообщают о смерти Клодетт Колвин, любимой матери, бабушки и пионера борьбы за гражданские права", - говорится в заявлении организации.

В марте 1955 года 15-летняя чернокожая школьница из Монтгомери (штат Алабама) Колвин отказалась уступить свое место в автобусе белой пассажирке, объяснив, что заплатила за проезд и это ее конституционные права. После этого девушку арестовали.