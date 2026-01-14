В СФ не видят угрозы для России в таянии "ледника Судного дня"

Председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко отметил, что таяние ледника является естественным процессом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Таяние ледника Туэйтса (так называемого ледника Судного дня) не представляет опасности для России, поскольку это естественный природный процесс. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

Ранее СМИ со ссылкой на ученых писали, что "ледник Судного дня" ускорил движение, отреагировав таким образом на потепление океанских вод. В долгосрочной перспективе, по их данным, если ледник растает целиком, могут измениться береговые линии по всей планете, в следствие чего может пострадать в том числе Санкт-Петербург.

"Ледник Судного дня" звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Откалывание льда от ледников в Антарктиде и Арктике - это нормальный, постоянный природный процесс. Ледники "живут" в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям", - сказал он.

По словам сенатора, если айсберги уходят в более теплые широты, то они постепенно тают, при этом сами по себе плавающие льдины и айсберги, уже находящиеся в океане, почти не добавляют воды "сверх нормы". "Принцип тот же, что у льда в стакане. На уровень мирового океана влияет прежде всего общий баланс: сколько на суше накапливается в виде снега и льда и сколько в итоге теряется из-за таяния и ускоренного схода ледников в океан", - отметил он.

В природе, как рассказал Аноприенко, существует "сезонный круговорот": вода испаряется, переносится воздушными массами и возвращается на полюса в виде осадков, формируя снег и пополняя ледники. В этом случае по его словам, важна скорость и соотношение этих процессов. "Если резко снизить антропогенную нагрузку по всему миру, из-за инерции климатической системы потепление и связанные эффекты будут ощущаться еще десятилетиями. Поэтому практический выход один - прогнозировать риски и заранее готовить меры адаптации. У Санкт-Петербурга такой план адаптации есть, и он действительно сильный: он разработан в ГГО имени А. И. Воейкова. Это как раз пример того, как нужно отвечать на климатические вызовы: не паникой, а расчетами, мониторингом и готовностью инфраструктуры", - заключил он.

О леднике

Ледник Туэйтса является важным сегментом ледяного щита в Западной Антарктиде с самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 км. Эта колоссальная глыба льда расположена в море Амундсена: ее площадь составляет около 192 тыс. кв. км, что лишь немногим меньше площади острова Великобритания (около 209 тыс. кв. км).

Главная опасность его обрушения связана с повышением уровня Мирового океана. Этот процесс представляет серьезную угрозу для людей, особенно для жителей прибрежных регионов, в которых штормовые волны разрушают урбанистические постройки и могут стать причиной гибели местного населения. Как минимум повышение уровня моря провоцирует большие расходы на техническое обслуживание и ремонт городов. Увеличение числа и частоты наводнений усугубляет эрозию почвы, делая ее менее пригодной для строительства. Кроме того, приток океана приводит к загрязнению источников пресной воды, а они - ключевой фактор для обеспечения доступности питьевых ресурсов и устойчивого развития сельского хозяйства.

Кроме того, "ледник Судного дня" выступает своеобразной "пробкой", которая не позволяет всему Западно-Антарктическому ледяному щиту разрушиться. В результате его разрушения может рухнуть значительная часть всего ледяного щита, что спровоцирует повышение уровня Мирового океана на 3,3 м.

В настоящее время "ледник Судного дня" продолжает таять: согласно подсчетам экспертов, ежегодно в Мировой океан с него поступает около 50 млрд тонн льда (на этот процесс приходится около 4% текущего ежегодного глобального повышения уровня моря). Причем из-за постоянного повышения среднегодовой температуры этот процесс продолжает ускоряться.