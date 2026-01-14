Вильфанд: температура на Крещение в Москве будет ниже нормы

Столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Температура воздуха на Крещение в Москве будет на примерно на 6 градусов ниже нормы и может достичь минус 17 градусов ночью. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет ниже нормы примерно на 6 градусов. Если в субботу - воскресенье температура будет ниже нормы примерно на 8-10 градусов, то в понедельник - на 6-7 градусов. Ночные температуры - 12-17 мороза", - сказал Вильфанд.