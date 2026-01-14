Прокуратура добилась погашения долгов чукотской фирмы по зарплате

Задолженность перед работниками составляла более 350 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чукотская окружная прокуратура добилась погашения компанией "Земтек инжиниринг" задолженности по зарплате на сумму более 350 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомством установлено, что со второй половины сентября по ноябрь 2025 года у коммерческой организации, занимающейся строительством автомобильных дорог, образовалась задолженность по оплате труда перед 1 068 работниками на общую сумму 352 млн рублей.

"Прокуратурой района управляющему коммерческой организации внесено представление, по материалам прокурорской проверки по факту невыплаты заработной платы следственным органом возбуждено уголовное дело. После прокурорского вмешательства долги по оплате труда вахтовиков полностью погашены", - сообщает ведомство.

"Земтек инжиниринг" зарегистрирована в феврале 2024 года в Билибине.