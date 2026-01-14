РЕК: россияне помнят о Холокосте и все больше говорят о нем

Эта память все отчетливее становится частью национальной памяти, сообщил президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Холокост становится частью российской национальной памяти, граждане страны знают и все больше говорят о нем. Об этом в преддверии начала "Недели памяти жертв Холокоста" заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Александр Генцис, слова которого ТАСС передала пресс-служба РЕК.

"О Холокосте в нашей стране знают, помнят и говорят все больше, и эта память все отчетливее становится частью российской национальной памяти. <...> В официальную программу "Недели памяти" ежегодно входит более пятисот мероприятий по всей стране. Благодаря вовлеченности, профессионализму и неравнодушию ее участников "Неделя памяти" из года в год остается живой, развивающейся и востребованной", - сказал он.

По словам Генциса, наступивший Год единства народов России "задает особый смысл всей программе "Недели памяти", позволяя говорить о людях разных национальностей и вероисповеданий, объединенных своим противостоянием нацизму". "Мы говорим и о солдатах Красной армии, освобождавших лагеря и гетто, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью и жизнью своих семей. Их поступок был нравственным выбором, не требующим объяснений", - добавил президент РЕК.

Он рассказал, что в 2026 году проект впервые вышел на международный уровень: так, наряду с программой в российских регионах традиционные мероприятия "Недели памяти" будут проведены и в Республике Беларусь Союзом белорусских еврейских общественных объединений.

"Неделя памяти" для нас - это не только дни скорби, но и время благодарной памяти о тех, кто сохранил множество миров", - заключил Генцис.

О "Неделе памяти"

Двенадцатая ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" пройдет с 14 по 28 января, открыв Год единства народов России. Она включает цикл мемориальных и образовательных мероприятий в России и Белоруссии, в числе которых - вручение премии за вклад в сохранение памяти о Холокосте, а также всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Международный проект приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Организаторами "Недели памяти" являются Российский еврейский конгресс, Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Москвы и центр "Холокост".