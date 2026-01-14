В Кузбассе в 2025 году рекультивировали свыше 2 тыс. га нарушенных земель

После стабилизации ситуации в угольной отрасли темпы рекультивации возрастут, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. га нарушенных земель рекультивировали в Кемеровской области в 2025 году, данный показатель сохранен на уровне 2024 года. После стабилизации ситуации в угольной отрасли темпы рекультивации возрастут, сообщил ТАСС председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

"В 2024 году по данным Росприроднадзора в Кузбассе было рекультивировано 2 083 га нарушенных земель. Объем восстановления в 2025 году сохранен примерно на том же уровне. Сейчас в угольной отрасли очень сложный период, и первоочередная задача у компаний - пережить кризис. После стабилизации ситуации темпы рекультивации возрастут", - сказал Панов.

Он добавил, что в части технологий восстановления нарушенных земель Кузбасс лидирует благодаря тесному сотрудничеству угольных компаний и ученых. В регионе разработаны и успешно опробованы природоподобные технологии, которые позволяют эффективно сохранять почвенный покров и восстанавливать биологическое разнообразие в рекордные сроки - от одного до пяти лет.

Например, "Распадская угольная компания" создала экополигон на территории угольного разреза, где совместно с учеными проводит исследования, направленные на повышение приживаемости растений. Компания "Стройсервис" реализует уникальный для Кемеровской области проект "Березовские плесы". На 170 га бывшего угольного разреза в Новокузнецком районе создается круглогодичная зона отдыха с собственным пляжем. Водоем уже заполнен на 75%, ведется благоустройство территории.

Кемеровская область - ведущий угольный регион РФ, здесь работает около 100 шахт и разрезов, где добывается свыше 50% отечественного угля. Традиционно рекультивация земли после угледобычи проводится по мере освоения месторождения либо отработки его запасов.