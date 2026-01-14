Французский политик и отец 10 детей рассказал, почему переехал с семьей в Россию

Фабрис Сорлин увидел в РФ оплот традиционных ценностей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-председатель Международного движения русофилов, французский политик Фабрис Сорлин рассказал в интервью ТАСС, что увидел в России оплот традиционных ценностей и безопасное место для жизни своих детей, которых у него 10 - 4 родились уже в РФ.

"Я переехал в Россию с семьей десять лет назад, в 2015 году. Во Франции я активно занимался политикой, состоял в партии "Национальный фронт", которую возглавлял Жан-Мари Ле Пен. Позже создал свою политическую организацию в Бордо, а в 2008 году параллельно с политической деятельностью основал одну из первых ассоциаций в поддержку франко-российской дружбы - "Альянс Франция - Европа - Россия", - рассказал Сорлин. По его словам, интерес к России возник из убеждения, что "для мира в Европе у Франции и России должны быть хорошие отношения".

Политик рассказал, что после встречи с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским в 2008 году, который пригласил его в Москву, осознал: "Россия защищает традиционные ценности и отстаивает многополярный мир". После той поездки, по словам Сорлина, во Франции у него начались серьезные проблемы: "Меня начали преследовать: я лишился работы, мне угрожали убийством, из-за чего мне пришлось переехать в другой дом. Моя жена была на тот момент беременна нашим четвертым ребенком. Это было тяжелое время".

"Мы с супругой уже тогда видели, что Россия - оплот тех традиционных ценностей, которые мы всегда разделяли и за которые боролись. В 2015 году мы перебрались в Россию. Наш переезд был обусловлен идеологическими соображениями, политическими причинами и желанием жить в безопасности", - подчеркнул Сорлин.

Он также отметил, что его семья "в каком-то смысле стала "предтечей" тех иностранцев, которые сегодня переезжают в Россию по "идеологической визе" - указу №702 президента РФ Владимира Путина об упрощенном въезде иностранцев, разделяющих российские традиционные духовно-нравственные ценности. "Мы просто проделали этот путь на десять лет раньше", - считает французский политик.

