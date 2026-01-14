Дело о хищениях на "Восточной верфи" передали в суд Приморья

Прокурор края утвердил обвинительное заключение

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края направила в Первомайский районный суд Владивостока уголовное дело о создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму более 80 млн рублей. Прокурор края утвердил обвинение по делу, связанному с растратой на АО "Восточная верфь", в отношении организатора преступного сообщества и двух его участников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Прокуратура направила в суд уголовное дело о создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму свыше 80 млн рублей. Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступного сообщества и двух его участников. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о бывшем ректоре Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и экс-депутате законодательного собрания Приморья Геннадии Лазареве, которого обвиняют в создании преступного сообщества.

По версии следствия, с 2013 по 2021 год участники преступного сообщества в сговоре с руководителем одного из высших учебных заведений Владивостока похитили имущество учреждения, незаконно отдав подконтрольным коммерческим структурам. После имущество передали университету в аренду, а 24 млн рублей, полученных от аренды, участники сообщества похитили. Кроме того, злоумышленники похитили средства АО "Восточная верфь" путем растраты на общую сумму более 13 млн рублей, а также пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн рублей. Они же легализовали незаконно приобретенное имущество на сумму более 46 млн рублей.

Имущество фигурантов арестовано на сумму более 250 млн рублей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, руководство преступным сообществом и входящими в него структурными подразделениями, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство входящими в преступное сообщество подразделениями), ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой в особо крупном размере), п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Ранее следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщало, что, по данным следствия, не позднее 1996 года Геннадий Лазарев создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы. В различные периоды в нем участвовали находящиеся в зависимости от обвиняемого руководители и работники 10 коммерческих и некоммерческих организаций. По версии следствия, с 1996 по 2024 год через подконтрольные им юридические лица они похитили 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования РФ.