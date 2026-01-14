В Москве в новогодние праздники дорожный патруль вытащил из снега около 600 авто

На улицах круглосуточно дежурили 36 экипажей на пикапах и "Камазах", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Патрульные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы более 1,5 тыс. раз помогли водителям в трудных ситуациях в минувшие новогодние праздники. Чаще всего приходилось вытаскивать застрявшие машины из снега, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В новогодние праздники Дорожный патруль работал в усиленном режиме: на улицах круглосуточно дежурили 36 экипажей на пикапах и "Камазах". За это время сотрудники ЦОДД более 1,5 тыс. раз помогли водителям. Чаще всего при неисправности машины, застревании во время снегопада, а также при ДТП в городе и на МКАД. Патрульные порядка 400 раз оперативно вытягивали застрявшие грузовики и 200 раз - легковые автомобили на уклонах и других сложных участках", - сказал Ликсутов.

Так, с 31 декабря по 11 января экипажи более 560 раз оказали помощь водителям при неисправности автомобилей: меняли колеса, запускали двигатель и устраняли мелкие поломки. Более 320 раз была оказана помощь при ДТП: специалисты ограждали зону происшествия, выставляли сигналы и помогали оформить европротокол. Кроме того, в праздники патрульные более 160 раз регулировали движение на сложных перекрестках.

В комплексе городского хозяйства столичной мэрии ТАСС ранее сообщили, что коммунальные службы собрали с улиц почти 1 млн кубометров снега, выпавшего в результате сильнейшего снегопада в начале января. Ликвидация последствий стихии, ставшей одной из самых сильных за все 146 лет метеорологических наблюдений в Москве, продолжается в круглосуточном режиме. Ситуация осложняется тем, что осадки, хотя и менее интенсивные, сохраняются.