Золовку Шульман обвинили в похищении у ТСЖ 2,8 млн рублей

Сумму обвиняемая потратила на ремонт объектов недвижимости брата

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ларисы Шульман, обвиняемой в растрате 2,8 млн рублей с расчетных счетов ТСЖ "Рождественский бульвар д.10/7". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Лариса Шульман обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Инкриминируемая сумма составляет порядка 2,8 млн рублей, которая была потрачена на ремонт объектов недвижимости брата обвиняемой Михаила Шульмана", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, когда в 2022 году Лариса Шульман возглавляла ТСЖ "Рождественский бульвар д.10/7", она совершила растрату денежных средств товарищества путем составления платежных поручений на ремонт объектов недвижимости, принадлежащих ее брату (или которые не находились под управлением ТСЖ). Денежные средства были израсходованы на ряд объектов недвижимости, принадлежащих мужу Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом) и литературоведу Михаилу Шульману.

В отдельное делопроизводство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые способствовали Ларисе Шульман в совершении преступления.