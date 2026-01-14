Жители Львова рассказали ТАСС о падении давления газа в сетях

Проблемы с газоснабжением наблюдаются на фоне сообщений о повреждении объекта инфраструктуры во Львовской области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Жители Львова фиксируют падение давления газа в системах отопления и бытовых приборах. Об этом ТАСС сообщили местные очевидцы.

"Котел едва работает, пламя в горелке слабое, - рассказал собеседник агентства. - В квартире температура падает, давление газа явно недостаточное". Жители столкнулись и с проблемой работы кухонных плит.

"У нас в доме газовая плита. Не могу нормально обед приготовить, конфорки чуть тлеют", - отметила одна из местных жительниц.

Проблемы с газоснабжением наблюдаются на фоне сообщений о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Как заявил ранее глава областной военной администрации Максим Козицкий, "в Львовской области подвергся атаке объект критической инфраструктуры".