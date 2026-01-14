В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало более 50% месячной нормы осадков

Дорожные службы устраняют последствия удара стихии, сообщили в мэрии города

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Более 50% месячной нормы осадков выпало в Петропавловске-Камчатском в период действия Охотоморского циклона 13 января, дорожные службы устраняют последствия удара стихии, сообщает мэрия города.

"Непогода стала очередным звеном в цепи циклонов с осени 2025 года, когда только за декабрь на территории города зафиксировано три месячных нормы осадков. Ликвидация их последствий продолжается до сих пор. За эти сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 52% месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

Дорожные службы устраняют последствия удара стихии и готовятся к подходу нового циклона. По прогнозам синоптиков, он принесет в регион снег и порывистый ветер.