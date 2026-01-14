Матерям и новорожденным из роддома в Новокузнецке оказывают медпомощь

После закрытия роддома, в котором умерли девять детей, пациенты получают медицинские услуги на базе роддома №2 Новокузнецкой городской клинической больницы №1

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Помощь пациенткам в Новокузнецке после закрытия роддома №1 оказывается в полном объеме на базе роддома №2 Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

"В настоящее время помощь пациентам оказывается на базе акушерского стационара №2 города Новокузнецк. Оказание медицинской помощи матерям и новорожденным организовано в полном объеме. Мощность данного акушерского стационара позволяет делать это качественно и своевременно", - сообщили в пресс-службе.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).