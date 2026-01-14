В России определят условия для пребывания детей мигрантов

В частности, правила коснутся посещения или непосещения несовершеннолетними образовательных организаций, говорится в распоряжении правительства

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские власти намерены до 31 марта 2027 года определить условия нахождения на территории страны детей мигрантов. Такой пункт содержится в соответствующем распоряжении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В частности, правила коснутся посещения или непосещения несовершеннолетними образовательных организаций. Также будет определен механизм работы с их законными представителями. Ответственными назначены МВД России и Минпросвещения.

Мера направлена на организацию работы с находящимися на территории страны несовершеннолетними иностранными гражданами. По итогу должен быть предоставлен доклад в правительство РФ.