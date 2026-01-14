В четырех регионах Сибири организовали патрулирование на федеральных трассах

Речь идет об Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Усиленное патрулирование из-за аномальных морозов до минус 30-40 градусов организовали на федеральных трассах в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале Сибуправтодора.

"На федеральных дорогах в усиленном режиме ведется патрулирование для оперативного оказания помощи водителям в нештатных ситуациях и обеспечения бесперебойного проезда", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что температура воздуха стремительно снижается и в течение ближайших суток достигнет экстремальных отметок в минус 30-35 градусов, местами до минус 40 и ниже. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до 17 января в Омской области, до 20 января - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

В Сибуправтодоре настоятельно рекомендовали автолюбителям перенести междугородние поездки до потепления. "При неотложном выезде убедитесь в технической исправности автомобиля и средств связи, наличии теплых вещей и средств обогрева, запаса топлива", - подчеркнули в пресс-службе.