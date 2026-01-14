В Москве ожидаются облачная погода и до 8 градусов мороза
Редакция сайта ТАСС
03:05
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и температура до минус 8 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 8 до минус 6 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 9 градусов.
Ветер западный, северо-западный, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.