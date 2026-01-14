ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Во Владимирской области раскрываемость убийств достигла рекордно высокого уровня

Этому поспособствовал технический прогресс, сообщил руководитель СУ СК России по региону генерал-майор юстиции Артем Кулаков
Редакция сайта ТАСС
03:03

ВЛАДИМИР, 14 января. /ТАСС/. Уровень раскрываемости убийств во Владимирской области в последние годы достигает 97-100%, что является самым высоким в истории региона показателем. Этому во многом поспособствовал технический прогресс, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК России по региону генерал-майор юстиции Артем Кулаков.

"В последние годы раскрываемость убийств, изнасилований и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, составляет во Владимирской области от 97 до 100%", - сказал он.

Отмечается, что раскрываемость убийств в регионе держится на стабильном уровне не менее 97% с 2020 года, а в 2025 году она достигла стопроцентного показателя. В 2014 - 2019 годах уровень был значительно ниже - от 90,9 до 95%. "На качественно иной уровень вышла работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, таких как убийства, изнасилования, случаи причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Во-первых, это следствие повышения технических возможностей наших следователей по обнаружению следов и проведению экспертных исследований. В начале 2000-х годов в арсенале следователей было всего несколько основных экспертиз, а по обнаруженным следам биологического происхождения возможно было определить лишь группу крови", - рассказал Кулаков.

В данный момент, по его словам, экспертиза ДНК, или генетическая судебная экспертиза, является базовой, назначается почти по всем делам об убийствах и дает почти стопроцентный вывод о принадлежности следа конкретному лицу. Например, в 2025 году таким образом было установлено лицо, причастное к покушению на убийство по найму, совершенное в июне 2019 года на улице Диктора Левитана во Владимире. Неизвестный выстрелил в предпринимателя, подъехавшего на своем автомобиле к дому. О случившемся писали средства массовой информации, однако тогда установить виновного не удалось. При этом, когда преступник убегал с места преступления, у него выпал магазин от огнестрельного оружия. В ходе экспертизы ДНК на нескольких патронах удалось выявить генотип, который был направлен в федеральную базу геномной информации. "В 2025 году нам поступили сведения о том, что следы на патронах совпали с генотипом молодого человека, жителя Владимира, который был задержан в Чувашской Республике по подозрению в сбыте наркотиков", - рассказал Кулаков, отметив, что в ходе следствия у мужчины было обнаружено и изъято более 300 патронов, боевой пистолет с глушителем и другое оружие.

За последние пять лет владимирскими следователями по уголовным делам назначено и проведено более 1,6 тыс. судебных экспертиз по исследованию ДНК. Кроме того, как отметил руководитель регионального управления, если в прошлом архив нераскрытых преступлений увеличивался за счет приостановления свежих дел, то в последнее время он неуклонно снижается. "Ежегодно мы направляем в суды десятки преступлений прошлых лет, среди которых убийства и изнасилования", - добавил Кулаков. 

