Ветеринар посоветовал сократить выгул собак из-за предстоящих морозов в Москве

Также ветврач посоветовала обрабатывать лапы питомцев специальными средствами для защиты от реагентов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Время выгула собак маленьких и средних пород в предстоящие в Москве морозы рекомендуется сократить. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий ветеринарный врач Тушинской ветеринарной клиники ГБУ "Мосветобъединение" Анастасия Панкратова.

"В связи с тем, что на этой неделе ожидается усиление морозов, маленьким и средним породам собак в данную погоду лучше поменьше находиться на холоде", - рассказала Панкратова.

Также ветврач посоветовала обрабатывать лапы питомцев специальными средствами для защиты от реагентов или носить ботинки для собак.

Панкратова добавила, что питомцы любят игры в снегу, однако нужно не допускать переохлаждения, а также исключить прыжки в глубокий снег. "Таком образом можно получить растяжения, а также травмы о предметы, скрытые под снегом. Особенно внимательным нужно быть в лесу, где под снегом часто расположены острые ветки", - заключил специалист.

Ранее ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ, что мороз в крещенскую ночь с 18 на 19 января может окрепнуть в Москве до минус 17 градусов.