Врач Карпенко рассказал о подготовке к купанию в проруби на Крещение

За несколько недель до купания нужно начать принимать контрастный душ и обливаться водой, а также стоит пройти медосмотр, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минимальный медосмотр, контрастный душ и обливания за несколько дней или недель до купания в проруби на Крещение необходимы для снижения негативных последствий для здоровья. Непосредственно перед нырянием стоит избегать физической и эмоциональной нагрузки, сделать гимнастику, выпить горячий чай или морс, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

"За несколько дней или недель до того, как окунуться в прорубь на Крещение, пройдите хотя бы минимальный осмотр: ЭКГ, измерение давления. Если вы не "морж", начать нужно за 2-3 месяца. Начните с контрастного душа, постепенно увеличивая разницу температур, попробуйте обливания холодной водой. Непосредственно в день купания нужен полный отдых: выспитесь, избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Правильно питайтесь и пейте теплый сладкий чай или морс за 30-40 минут до купания", - порекомендовал врач.

Непосредственно перед прорубью лучше всего надеть удобную, легко снимаемую одежду и обувь, а также взять с собой коврик под ноги, чтобы не стоять на льду. Также рекомендована легкая гимнастика: бег на месте или приседания. При этом тело должно быть разогретым, но не мокрым от пота.

В части психического настроя врач советует быть спокойным и уверенным, без паники. В процессе купания заходить в прорубь следует плавно, но без задержек. "Долгое стояние в воде по колено - худший вариант. Не ныряйте с головой! Резкое охлаждение головы может вызвать рефлекторный спазм сосудов мозга. Погрузитесь по шею, проведите в воде не более 30-90 секунд, а для первого раза - 10-20 секунд. После выхода мгновенно вытритесь насухо полотенцем, быстро наденьте сухую теплую одежду и обувь, накиньте шапку", - рассказал он.

Эксперт уточнил, чтобы согреться, можно выпить горячий чай с медом и имбирем. Однако кофе и алкоголь сузят сосуды и могут привести к негативным последствиям для организма.