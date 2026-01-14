В Калмыкии увеличат господдержку программы "Земский работник культуры"

На эти цели направят 27 млн рублей

ЭЛИСТА, 14 января. /ТАСС/. Господдержка специалистов в сфере культуры, переехавших в сельскую местность в Калмыкии, в 2026 году увеличится почти в четыре раза. На эти цели направят 27 млн рублей, сообщили ТАСС в министерстве культуры и туризма республики.

"В этом году планируется увеличение квоты до 27 человек для привлечения большего числа квалифицированных специалистов в сфере культуры в сельскую местность. Существенно вырастет и финансирование - если в 2025 году на эти цели было направлено 8 млн рублей, то в 2026 году предусмотрено 27 млн рублей", - сказали с министерстве.

Для комфортной работы специалистов культуры в селах и поселках республики создаются условия: в 2026 году завершится ремонт в Доме культуры в селе Вознесеновка Целинного района, начатый в 2025 году. В поселке Большой Царын в этом году отремонтируют центральную районную библиотеку, начнется модернизация центральной библиотеки в поселке Яшкуль Яшкульского района, а также Яшалтинского районного центра культуры и досуга. Эти проекты двухгодичные, добавили в ведомстве.

Благодаря господдержке в рамках федеральной отраслевой программы "Земский работник культуры", запущенной по поручению президента России как продолжение успешных проектов "Земский доктор" и "Земский учитель", жители региона могут организовать свой досуг, дети - развивать таланты.

В частности, педагог хореограф Байрта Дорджи Горяева недавно приехала по программе в село Садовое Сарпинского района. По ее словам, она не жалеет о принятом решении: работа приносит ей радость, талантливые дети охотно стремятся развивать свои творческие навыки. Дорджи Горяева намерена создать в селе вокальный ансамбль - еще одну площадку для самореализации жителей, рассказали в пресс-службе правительства республики. Еще один работник культуры региона - хореограф с 40-летним стажем Кема Боктанова в сентябре 2025 года переехала в поселок Улан-Хол Лаганского района, чтобы обучать искусству движения местных ребят. Ее цель - дать детям возможность и помочь раскрыться не только на районных мероприятиях, но и на большой сцене.

Программа "Земский работник культуры" введена как мера поддержки с 1 января 2025 года. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что около 2,5 млрд рублей ежегодно планируют выделять на реализацию программы с 2026 по 2030 год.