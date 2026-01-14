"Купибилет": каждый второй школьник мечтает отправиться в путешествие с классом

В таких поездках уже бывали 37% школьников, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Каждый третий российский школьник уже ездил в путешествие с классом, почти каждый второй - мечтает в такое отправиться. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно данным опроса, 37% школьников уже бывали в путешествиях с классом: 26% ездили один раз, а 11% - несколько. При этом значительная часть подростков пока не ездили в такие поездки: 43% школьников признались, что в их школе такие поездки не организуют, но они с удовольствием отправились бы в путешествие с одноклассниками. В то же время 20% заявили, что не хотят участвовать в подобных поездках, отмечается в исследовании.

Чаще всего школьники (26%) отдают предпочтение турам в Москву или Санкт-Петербург на три-пять дней. На втором месте - активный отдых, в частности, веревочные парки, скалодромы, квадроциклы на природе, такой отдых выбрал бы каждый пятый ученик (20%). На третьем месте - экологические туры и походы с ночевкой в палатках, например, в Карелии (17%). А на четвертом с небольшим отрывом - поездки в тематические и крупные парки развлечений (16%). Меньше всего школьники хотели бы посетить музеи и исторические места в соседнем крупном городе (10%), выехать в другой город на спортивные или интеллектуальные соревнования (6%) и посетить научные центры (6%).

"Поездки с классом для школьников - это не просто экскурсии, а важный социальный опыт. Подросткам важно не только увидеть новые места, но и провести время вместе, попробовать что-то активное и нестандартное. Поэтому в приоритете оказываются крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, в которых много интересных активностей и недорогие билеты из разных точек России. Даже короткие организованные поездки на 2-3 дня могут дать сильный эффект: и в плане впечатлений, и в плане сплочения класса", - отметили в пресс-службе "Купибилет".

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. подростков старшего школьного возраста от 16 до 18 лет из городов-миллионников.