NYT: Трамп забыл о выплате компенсации военным

Американский президент заявил, что военнослужащие смогут получить выплаты до конца года

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп забыл об обещанной более чем 1,45 млн американским военным выплате по $1776 перед Рождеством. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Я действительно это сделал (пообещал выписать чеки на сумму $2 тыс. военным - прим. ТАСС)? Когда я это сделал?" - ответил он на вопрос журналиста об обещанных выплатах. Американский президент заявил, что военные США смогут получить выплаты до конца года.

18 декабря сообщалось, что власти США намерены до 25 декабря единоразово выплатить более чем 1,45 млн американским военным по $1776 в честь основания страны. По словам Трампа, банковские чеки были отправлены.

Американский президент пояснил, что США получили значительные дополнительные доходы в результате введения пошлин в отношении продукции из других стран. 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.