Мэрия Владивостока рассказала о причинах задержки с уборкой снега на улицах

Снегоуборочной технике мешает запаркованность и выезд автомобилей

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Большое количество припаркованных автомобилей и выезд жителей на личном транспорте вопреки просьбам администрации - главные препятствия для быстрой уборки снега во Владивостоке. Об этом во время пресс-конференции, посвященной работе коммунальных служб города, в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло.

"Проблема запаркованности, проблема выезда людей, несмотря на предупреждение администрации с просьбой не использовать личный транспорт. Люди ставят машины даже не возле обочины, они ставят машины так, как удалось запарковаться. И это делает просто невозможной работу снегоуборочной техники, чтобы своевременно пройти и убрать ту территорию, которую можно было убрать, мы убираем ее неделю. Поэтому основное, над чем мы будем работать, это все-таки довести до людей информацию, что если каждый из нас воздержался и не выехал в снегопад на своей машине, а позволил нашим службам проехать и убрать все дороги, то эта работа растянется не на неделю, эта работа растянется на день, максимум два", - рассказал Свитайло.

Он отметил, что в снегопад во Владивостоке ограничивают движение большегрузов, чтобы они не застревали на дорогах и не создавали заторы.