VFS Global: подавать документы на визу в часть стран Европы можно за полгода

В визовом центре пояснили, что срок обработки заявлений занимает разное количество времени в зависимости от страны назначения, и рекомендовали заранее проверить предполагаемые сроки рассмотрения документов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Граждане РФ могут подавать заявление на получение визы в часть стран Европы за шесть месяцев до поездки. Об этом ТАСС сообщили в визовом центре VFS Global.

"Заявителям рекомендуется подавать документы заранее, чтобы избежать задержек в пиковый сезон. В большинстве стран подача заявлений возможна за шесть месяцев до поездки", - указали в организации.

В визовом центре пояснили, что срок обработки заявлений занимает разное количество времени в зависимости от страны назначения, и рекомендовали перед подачей заявления проверить предполагаемые сроки рассмотрения документов.

В VFS Global подчеркнули, что принимают визовые заявления и сопроводительные документы в соответствии с требованиями соответствующих дипломатических миссий. "Решения по визам (включая причины отказа), сроки их обработки, продолжительность виз остаются в исключительной компетенции соответствующих дипломатических представительств", - напомнили там.

VFS Global в России принимает заявки на визы в несколько десятков стран, включая Францию, Венгрию, Болгария, Австрию и Австралию.