В Кузбасс прибыла комиссия для оценки работы персонала в новокузнецком роддоме

Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. В Кемеровскую область, где ранее в одном из роддомов Новокузнецка умерли девять младенцев, прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк.

"Комиссию возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова", - написал он. Как отметил глава региона, в комиссию также вошли специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Середюк добавил, что члены комиссии изучают истории болезней и оценивают организацию оказания медпомощи беременным и новорожденным.