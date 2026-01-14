Во Владивостоке очистили около 80% дорог от снега после циклона

В первую очередь дорожные службы очистили проезды к медучреждениям, школам и детским садам

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Порядка 80% дорог в столице Дальнего Востока очистили от снега или обработали противогололедным материалом после сильного снегопада, который прошел в Приморье 10 января. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщил начальник управления дорог Администрации города Владивостока Дмитрий Долгий.

"У нас 80% дорог либо почищены, либо обработаны противоголедными материалами. Мы стараемся во все районы зайти. Работаем ночью, максимально вывозим снежные массы. Днем мы уходим на межквартальные проезды", - сказал он.

Долгий добавил, что в первую очередь дорожные службы очистили проезды к медучреждениям, школам и детским садам. Он отметил, что протяженность автомобильных дорог общего пользования Владивостокского городского округа составляет 906 км. Из них протяженность дорог местного значения составляет 795 км, регионального межмуниципального значения - 108 км, федерального значения - 3,1 км.