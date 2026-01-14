У участников арктических рейсов выявили изменения местной иммунной защиты

Физиологи оценивали количество микробов на поверхности эпителия ротовой полости

АРХАНГЕЛЬСК, 14 января. /ТАСС/. Ученые определили динамику изменений местной иммунной защиты у участников арктических экспедиций. Как рассказала ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Александра Елфимова, в ходе рейсов Арктического плавучего университета физиологи оценивали количество микробов на поверхности эпителия ротовой полости участников рейса.

"Мы смогли изучить сорбционную активность эпителия ротовой полости по количеству микробов на поверхности эпителиоцитов, то есть клеток эпителия. Нам удалось это сделать в двух экспедициях, и, когда мы объединили результаты, увидели значимое снижение ее в середине рейса", - сказала Елфимова.

Экспедиции Арктического плавучего университета длятся в среднем три недели. В середине рейса проходят высадки на полярные архипелаги, участники в это время интенсивно работают, у них большие нагрузки, в том числе физические. Они находятся в экстремальных условиях: полярный день, холод, волнение на море.

"Количество микробов на поверхности эпителия повышается в середине рейса, то есть сорбционная активность эпителия снижается. Скорее всего, это связано со снижением содержания иммуноглобулина А, который обеспечивает защиту "входных ворот" от инфекции", - отметила собеседница агентства. При этом к концу рейса сорбционная активность эпителия вновь возвращается к обычным значениям.

Иммуноглобулин А является одним из ключевых показателей местной иммунной защиты, снижение его уровня приводит к дисбалансу микрофлоры, образующей защитную биопленку слизистых оболочек полости рта. В дальнейшем исследователи планируют определить также содержание про- и противовоспалительных цитокинов в образцах слюны. Это белковые сигнальные молекулы, которые стимулируют или подавляют воспалительные реакции.

Работа проводится совместно с лабораторией экологической иммунологии. В условиях арктического рейса важной является возможность неинвазивной диагностики состояния иммунной защиты. Поэтому перспективным является изучение и сравнение показателей общего и местного иммунитета и выявление в слюне маркеров, отражающих эффективность иммунной защиты. "Оценка и сравнительный анализ показателей общего и местного иммунитета позволит дать научное обоснование вариантам неинвазивной оценки эффективности адаптации к условиям арктического рейса и разработать рекомендации по использованию растительных адаптогенов и других профилактических мер с целью повышения адаптационного резерва участников морских арктических экспедиций и успешного осуществления деятельности", - резюмировала Елфимова.