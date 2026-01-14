Mamba: больше половины мужчин в России хотят снова влюбиться в 2026 году

Среди женщин об этом мечтают только 37%, говорится в исследовании дейтинг-сервиса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Больше половины мужчин в РФ хотят вновь влюбиться в 2026 году, в то же время 23% хотят отпустить прошлые связи и перестать думать о бывших партнерах, говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомился ТАСС.

В то же время почти треть мужчин (32%) хотят понять, какие отношения им подходят, а 22% рассматривают этот период как повод выйти из отношений, которые давно перестали работать. Для 16% начало года - время сосредоточиться на себе.

Среди женщин только 37% мечтают снова влюбиться, для 38% важно сначала определиться с образом партнера и форматом отношений, а 32% стараются перестать гнаться за идеальными отношениями и уделить больше внимания себе. В то же время для 16% перемены означают выход из токсичных отношений и окончательное расставание с прошлым.

В целом, по данным исследования, для многих россиян Новый год остается символическим рубежом. Почти половина женщин (48%) воспринимают начало года как шанс начать жизнь с чистого листа, еще около 30% задумываются о переменах после подведения итогов прошедшего года. Для мужчин начало года - это прежде всего время подвести итоги и понять, куда двигаться дальше. Около 35% ориентируются на результаты прошедшего года, а еще столько же используют начало января как логичный момент для пересмотра целей и планов.

Отмечается, что новогодний настрой у многих не ограничивается первыми днями января. Среди женщин 35% говорят, что мотивации хватает на несколько месяцев, а 29% рассчитывают сохранить настрой до конца года. При этом некоторые признаются, что энтузиазм постепенно снижается по мере возвращения к рабочему ритму.

Мужчины в этом вопросе настроены чуть оптимистичнее. Так, около 37% считают, что смогут придерживаться выбранного курса до конца года, еще 27% оценивают горизонт изменений в несколько месяцев.