В Хабаровском крае отловили конфликтную тигрицу с поврежденной лапой

Хищницу обнаружили возле поселка Долми

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Специалисты отловили тигрицу с поврежденной лапой у поселка Долми района им. Лазо Хабаровского края, хищница наведывалась в населенный пункт за собаками. Об этом ТАСС сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

"Сегодня ночью в окрестностях поселка сотрудники госохотнадзора при материально-технической поддержке центра "Амурский тигр" отловили конфликтную тигрицу. Она таскала собак", - проинформировали в управлении.

Это молодая самка амурского тигра в возрасте около трех лет. При первичном осмотре специалисты выявили отсутствие одного фаланга на правой передней лапе. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринары.

Всего с начала года отловили двух особей амурского тигра - эту тигрицу и оставшегося без матери тигренка.