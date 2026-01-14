В Омске ликвидировали аварию на теплотрассе

Из-за порыва трубопровода без тепла в морозы остались 52 объекта, включая жилые дома и соцучреждения

ОМСК, 14 января. /ТАСС/. Коммунальные службы ликвидировали аварию на трубопроводе, из-за которой без тепла в 30-градусные морозы остались 52 объекта, включая жилые дома и социальные учреждения. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Авария устранена, отопление запущено", - сказала Булихова.

Она отметила, что из-за прорыва трубопровода 13 января от теплоснабжения были отключены 52 объекта, включая жилые дома и социальные учреждения. По данному факту проводится проверка.

В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В данный момент в Омске почти минус 30 градусов, в ближайшие дни температура местами по региону может снизиться до минус 40 градусов.