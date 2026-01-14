В Хабаровске возобновили электроснабжение домов и соцобъектов

Отключение произошло из-за аварии на электросетях

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Электроснабжение домов и соцобъектов по ряду улиц в Хабаровске возобновили после аварии на сетях. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Аварийное отключение электроэнергии произошло накануне на сетях Хабаровской дистанции электроснабжения филиала АО "РЖД". Были обнаружены два повреждения на высоковольтном кабеле, проводились аварийно-восстановительные работы. Без света оказались порядка 75 домов, расположенных по улицам Кима, Паровозная, Шелеста. Под отключения также попали три детских сада и две школы.

"Подача электроснабжения была возобновлена ночью", - проинформировали в администрации.