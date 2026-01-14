В Запорожской области в 2025 году в семьи вернули 40 детей

В регионе также предоставляется правовая защита законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. В Запорожской области в 2025 году 40 детей были возвращены в родные семьи. Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда и социальной политики региона.

"За год 40 детей были возвращены в родные семьи. В Мелитопольском центре социально-психологической реабилитации в настоящее время живут 74 ребенка. В отделении центра в поселке Мирное идет капитальный ремонт при поддержке шефа-региона - Архангельской области. Также проводится реконструкция Областного детского дома-интерната на 50 койко-мест в Бердянске. Там же работает отделение помощи матерям с детьми до трех лет, где в этом году социальную защиту получили 15 женщин и 27 детей", - сообщили в министерстве.

В регионе также предоставляется правовая защита законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, для таких людей назначены 310 опекунов.