Прощание с Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова
09:07
обновлено 09:14
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прощание с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким состоится на сцене МХТ им. А. П. Чехова, где он служил более 40 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале театра.
"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в МХТ им. А. П. Чехова - на сцене, которой он служил более сорока лет. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Ранее источник, близкий к окружению артиста, сообщил о его смерти в возрасте 64 лет. Затем в Школе-студии МХАТ подтвердили ТАСС, что Золотовицкий умер утром 14 января в больнице. Источник агентства также уточнил, что у актера был рак желудка.