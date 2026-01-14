Прощание с Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова

Артист умер в возрасте 64 лет

Редакция сайта ТАСС

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прощание с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким состоится на сцене МХТ им. А. П. Чехова, где он служил более 40 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале театра.

Читайте также Жизнь как спектакль. Каким был путь Игоря Золотовицкого

"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в МХТ им. А. П. Чехова - на сцене, которой он служил более сорока лет. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее источник, близкий к окружению артиста, сообщил о его смерти в возрасте 64 лет. Затем в Школе-студии МХАТ подтвердили ТАСС, что Золотовицкий умер утром 14 января в больнице. Источник агентства также уточнил, что у актера был рак желудка.