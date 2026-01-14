Эксперт Серебренникова назвала частую причину преждевременных родов

По словам кандидата медицинских наук, чаще всего это может быть вызвано внутриутробной инфекцией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Наличие внутриутробной инфекции чаще всего является причиной, провоцирующей преждевременные роды. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, руководитель акушерского стационара Областного перинатального центра Новосибирской облбольницы Елена Серебренникова.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

Ранее сообщалось, что девять новорожденных детей, скончавшихся в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы №1, были недоношенными.

"[Если ориентироваться на диагнозы, которые опубликовали в СМИ,] это глубоко недоношенные дети и также реализация внутриутробной инфекции, то есть это не больничная инфекция, это внутриутробная, то есть то, что мать носила в утробе. И она [внутриутробная инфекция, - ТАСС] послужила причиной преждевременных родов, преждевременного излития околоплодных вод, досрочного родоразрешения. Сама утроба послужила причиной. И здесь обвинять врачей совершенно ни при чем, то есть пациентки уже поступали с такими диагнозами", - сказала она.

Эксперт также напомнила, что в организме женщины находится порядка пяти килограммов микробов, а для здорового развития беременности иммунитет должен снизиться, из-за чего происходит обострение микрофлоры. "Ребенок, говоря обывательским языком, наполовину состоит, из мамы, наполовину - из папы. И чтобы папина половина прижилась, иммунитет у мамы должен снизиться. То есть получается, что иммунитет у мамочек снижен изначально. Роддом уже получает то, что женщина в утробе привезла", - пояснила Серебренникова.

Собеседница агентства предположила, что общему снижению иммунитета мог поспособствовать и перенесенный ковид. "Во-первых, это [снижение иммунитета] обусловлено самой беременностью, во-вторых, наверное, перенесенным нами всеми ковидом, когда мы все пострадали. Неизвестно, как это скажется в итоге на здоровье всего человечества, как это будет сказываться на нашем потомстве", - сказала Серебренникова.

Она также добавила, что новорожденные, находившиеся в тяжелом состоянии, родились с экстремально низкой массой тела, что тоже может быть следствием инфекции. "Представьте ребеночка весом 500 грамм, представьте просто кусочек масла, полкилограмма - вот такое родилось дите. У него иммунитета нет, ничего нет, и он родился из инфицированной матки, получается. У него просто реализовалась эта инфекция, которая была в матке. Тут роддом ни при чем, и грипп тем более, и ковид тем более", - отметила эксперт.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).