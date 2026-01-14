Книги по искусству коренных малочисленных народов Севера оцифруют в 2026 году
ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Работа по оцифровке книг по искусству малочисленных народов Севера запланирована на 2026 год, следует из трехлетнего плана мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
"Оцифровка книг по искусству коренных малочисленных народов Севера. <…> Срок исполнения: 2026 год", - говорится в документе.
Ответственным исполнителем, согласно распоряжению, являются Министерство культуры России и Российская государственная библиотека искусств.
В документе говорится, что средства на оцифровку выделят из федерального бюджета. Цифровые копии книг будут содержаться в электронном каталоге Российской государственной библиотеки искусств.
Оцифровка проводится для обеспечения условий, способствующих изучению традиционных знаний коренных малочисленных народов Севера, их родных языков, национальных культур, фольклора, народных промыслов и основ ведения традиционного хозяйств.