Книги по искусству коренных малочисленных народов Севера оцифруют в 2026 году

Ответственным исполнителем, согласно распоряжению, являются Министерство культуры России и Российская государственная библиотека искусств

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Работа по оцифровке книг по искусству малочисленных народов Севера запланирована на 2026 год, следует из трехлетнего плана мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"Оцифровка книг по искусству коренных малочисленных народов Севера. <…> Срок исполнения: 2026 год", - говорится в документе.

Ответственным исполнителем, согласно распоряжению, являются Министерство культуры России и Российская государственная библиотека искусств.

В документе говорится, что средства на оцифровку выделят из федерального бюджета. Цифровые копии книг будут содержаться в электронном каталоге Российской государственной библиотеки искусств.

Оцифровка проводится для обеспечения условий, способствующих изучению традиционных знаний коренных малочисленных народов Севера, их родных языков, национальных культур, фольклора, народных промыслов и основ ведения традиционного хозяйств.