Экипаж дрейфующего судна России не обращался в генконсульство РФ в Южной Корее

По информации береговой охраны Республики Корея, российское судно было направлено на ремонт в Пусан

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Пусане в курсе ситуации с российским грузовым судном, дрейфовавшим в Японском море рядом с островом Уллындо, но экипаж корабля не обращался за помощью к дипломатам. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в генконсульстве.

13 января региональное отделение береговой охраны Республики Корея в городе Тонхэ сообщило, что его сотрудники 12 января оказали помощь российскому судну, которое могло выбросить на берег на южнокорейском острове Уллындо в Японском море из-за отказа двигателя. По оценкам южнокорейских властей, столкновение судна со скалами могло угрожать загрязнением акватории.

Корабли южнокорейской береговой охраны с помощью буксировочных тросов изменили курс дрейфующего российского судна. Его экипаж из 14 человек находился в безопасности, судно, по состоянию на 13 января, сопровождала береговая охрана.

"Никто из членов экипажа [в генконсульство] не обращался", - рассказали дипломаты.

По информации береговой охраны Республики Корея, российское судно было направлено на ремонт в Пусан. Береговая охрана не указала название, но опубликовала фотографии судна, на корпусе которого была надпись "Георгий Ушаков".