В КБР более 3 тыс. самозанятых получили поддержку по нацпроекту в 2025 году

По итогам 2025 года центр "Мой бизнес" оказал свыше 3,4 тыс. услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, применяющим специальный налоговый режим

Редакция сайта ТАСС

© Антон Вергун/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. предпринимателей и самозанятых в Кабардино-Балкарии (КБР) получили господдержку по профильному нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025 году. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития КБР.

"По итогам 2025 года центр "Мой бизнес" в КБР оказал свыше 3,4 тыс. услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, применяющим специальный налоговый режим и гражданам, заинтересованным в осуществлении предпринимательской деятельности", - сообщили в министерстве.

Центр оказывает услуги по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Также отмечается, что благодаря этому предприниматели республики приняли участие в международных и межрегиональных выставка и форумах.