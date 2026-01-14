Раненые при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону были родственниками погибшего

В момент атаки женщина и ребенок находились с мужчиной в одной квартире

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Женщина и ребенок, которые ранены в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, являются родственниками погибшего из-за действий ВСУ и в момент атаки находились с ним в одной квартире. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Погиб мужчина, который находился дома в момент удара. Выражаю соболезнования его семье и близким. В той же квартире находились его жена и ребенок. Женщина успела увести ребенка в коридор. Они уже получили помощь медиков. В больнице остаются еще двое пострадавших, их жизни вне опасности", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте ЧП продолжают работать саперы, после завершения обследования начнет работу оценочная комиссия по ущербу. В наиболее поврежденном доме, отметил глава региона, в настоящее время отключены коммуникации, в том числе нет тепла при минусовой температуре на улице. "Потребовал в кратчайшие сроки восстановить контур и дать людям тепло. В ряде квартир необходимо срочно обследовать несущие конструкции", - уточнил Слюсарь.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА на 10 городов и районов Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, где в многоквартирном доме повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.