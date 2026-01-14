Москвичам рассказали, как будет быстрее передвигаться по городу вечером 14 января

Горожан призвали не использовать личный транспорт для поездок

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы просят не использовать личный транспорт для поездок по городу и по возможности пересесть на общественный, чтобы сэкономить время в пути вечером 14 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Снег в городе продолжится до конца дня. Вечером по прогнозу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на дорогах ожидается до 7 баллов. В связи с погодными условиями сегодня рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Так будет быстрее", - говорится в сообщении.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения движения на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и на Ленинградском шоссе по направлению в область. Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.