В ГД внесли законопроект о выплате двух пособий матерям детей-погодок

По действующему законодательству, если женщина забеременеет во время отпуска по уходу за ребенком, ей предоставляется право выбора одного из двух пособий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность одновременной выплаты женщинам двух пособий - по беременности и родам, а также по уходу за ребенком - в случае повторной беременности в период декретного отпуска. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 10 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Так, в случае наступления нового отпуска по беременности и родам во время действия отпуска по уходу за ребенком предлагается сохранять право на оба пособия одновременно - без необходимости делать выбор.

Согласно действующему законодательству, если женщина забеременеет во время отпуска по уходу за ребенком, ей предоставляется право выбора одного из двух пособий. Как правило, выбирается выплата по беременности и родам, которая начисляется в размере 100% среднего заработка. В этом случае отпуск по уходу за первым ребенком считается прерванным, соответствующее ежемесячное пособие больше не выплачиваться.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемая мера поможет семьям сохранить стабильный доход в сложный период, снизит финансовую нагрузку и повысит уровень социальной защиты.

"Это также соответствует принципам социальной справедливости, предоставляя родителям возможность сохранять поддержку по уходу за уже имеющимся ребенком, одновременно получая пособие по беременности и родам. В итоге, такие меры будут способствовать укреплению семейных гарантий, улучшению демографической ситуации и снижению социального напряжения в периоды беременности", - говорится в документе.