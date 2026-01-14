ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВЭФ назвал геоэкономическое противостояние главным риском 2026 года

На втором месте оказался вооруженный конфликт между государствами
Редакция сайта ТАСС
11:00

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно проводимого в швейцарском Давосе, считают геоэкономическое противостояние основным глобальным риском 2026 года. Об этом говорится в ежегодном докладе организации.

Доклад основывается на результатах опроса о восприятии глобальных рисков, которые окажут негативное влияние на значительную часть мирового ВВП, населения или природных ресурсов. ВЭФ проводит подобные опросы последние 20 лет. В 2026 году в нем приняли участие более 1,3 тыс. экспертов из академических кругов, бизнеса, правительства, представители международных организаций и гражданского общества. Опрос проводился в период с 12 августа по 22 сентября 2025 года.

Согласно результатам, больше всего участников опроса - 18% - назвали геоэкономическое противостояние главным риском года. На втором месте в этом списке оказался вооруженный конфликт между государствами (14%). За ним с большим отрывом следуют экстремальные погодные явления (8%). Пятерку рисков замыкают социальная поляризация и дезинформация (по 7%). В топ-10 в этом году вошли два новых риска: неблагоприятные последствия развития технологий искусственного интеллекта оказались на восьмом месте рейтинга (4%), а уязвимость в киберпространстве - на девятом (3%).

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога". 