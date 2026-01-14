Останина заявила, что в ГД поступают жалобы на закрытие роддомов в России

По словам председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, события в роддоме Новокузнецка стали серьезным сигналом в период оптимизации системы родовспоможения

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Жалобы на закрытие родильных отделений и роддомов в разных регионах России, в том числе в Москве, поступают в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом сообщила председатель комитета Нина Останина.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

"Подобная ситуация не только в Кузбассе, но и в других регионах: Иркутская область, Пермский край, Рязанская область. Письма и жалобы на закрытие роддомов приходят в комитет даже из Москвы", - сказала Останина.

По ее словам, события в роддоме Новокузнецка стали серьезным сигналом в период оптимизации системы родовспоможения. "Строительство крупных перинатальных центров в ущерб малым городам и районным центрам привело к недоступности получения женщинами предродовой и родовой помощи на местах", - отметила парламентарий. Она привела пример юга Кузбасса, где были закрыты роддома в Осинниках, Калтане и других городах с аргументацией о сокращении численности населения и рождаемости.