В Магаданской области выросли величина МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда увеличился более чем на 11 тыс. рублей по сравнению с 2025 годом

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Магаданской области увеличена более чем на 2 тыс. рублей, а минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 11 тыс. рублей по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В Магаданской области установлена на 2026 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Региональная величина прожиточного минимума составляет: на душу населения - 32 954 рублей, для трудоспособного населения - 35 920 рублей, для пенсионеров - 28 340 рублей, для детей - 32 062 рублей. Также с 2026 года минимальный размер оплаты труда с учетом северных надбавок и районного коэффициента составит 67 732,50 рубля ", - говорится в сообщении.

В 2025 году региональная величина прожиточного минимума составляла на душу населения - 30 855 рублей, для трудоспособного населения - 33 632 рублей, для пенсионеров - 26 535 рублей, для детей - 30 681 рублей. Минимальная заработная плата в 2025 году составляла 56 100 рублей.