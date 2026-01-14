Россияне направили в праздники более 3,7 тыс. жалоб на невывоз отходов

Наибольшее количество проблемных адресов было выявлено в Подмосковье, Москве, Краснодарском крае, а также на Камчатке и в Самарской области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. жалоб на невывоз отходов и другие нарушения мусорных площадок было направлено в сервис "РЭО Радар" в выходные праздничные дни. Наибольшее количество проблемных адресов выявлено в Подмосковье, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"С 31 декабря по 11 января рабочая группа РЭО обработала 3,7 тыс. сообщений россиян, которые поступили в сервис "РЭО Радар", а также были опубликованы в СМИ и соцсетях. Среди них были обнаружены 262 наиболее проблемные точки вывоза отходов в 61 регионе", - говорится в сообщении.

На адресах по этим обращениям было выявлено нарушение графика вывоза отходов (239 сообщения), а также нарушение содержания контейнерных площадок (23). Наибольшее количество проблемных адресов было выявлено в Подмосковье (26), Москве (22), Краснодарском крае (18), а также на Камчатке и в Самарской области (по 15). При этом большинство проблем (246) удалось решить менее, чем за 24 часа.

"В новогодний период большинство сложностей было обусловлено негативными погодными явлениями. Из-за обильных снегопадов был затруднен проезд мусоровозов к контейнерным площадкам. Тем не менее 94% жалоб граждан были решены в течение 24 часов", - рассказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.