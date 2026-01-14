В Подмосковье назвали необычные имена родившихся в новогодние праздники

Среди редких вариантов выделились Дева и Миракл

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Имена София и Михаил сохранили лидерские позиции среди самых популярных имен для новорожденных в новогодние праздники в Московской области. Среди необычных вариантов имен для детей - Дева, Леонелия, Наум и Миракл, об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Среди девочек наибольшей популярностью пользовалось имя София, которое уверенно заняло первое место. В свою очередь, у мальчиков лидирующие позиции разделили два имени - Михаил и Тимофей. Новогодние праздники показали, что в регионе сохраняется тренд классических и традиционных имен", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что в числе востребованных имен для девочек также оказались Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава. У мальчиков в этот список вошли Александр, Артем, Иван, Максим и Марк.

Там также рассказали, что в списке необычных и редких имен для девочек можно встретить Агнессу, Глафиру, Деву, Леонелию и Макку. Среди мальчиков выделяются такие имена, как Дамиан, Леон, Наум, Миракл и Трофим.

Отмечается, что среди новорожденных в новогодние праздники 52,9% - мальчики, 47,1% - девочки.