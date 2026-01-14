В Поморье бобры чуть не оставили без связи 13 тыс. абонентов

Они перегрызли магистральный кабель

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 14 января. /ТАСС/. Бобры чуть не оставили без связи 13 тыс. абонентов в Архангельской области перед Новым годом, они перегрызли магистральный кабель "Ростелекома", сообщает пресс-служба компании.

"В канун Нового года бобры повредили магистральный кабель "Ростелекома" в Архангельской области. Аварийная ситуация возникла на границе Шенкурского и Виноградовского муниципальных округов. Без связи могли остаться около 13 тысяч абонентов Коношского, Шенкурского, Вельского, Няндомского, Устьянского, Каргопольского муниципальных округов", - указано в сообщении.

Для устранения повреждения на место выезжали четыре аварийно-восстановительные бригады из Шенкурска, Вельска, Березника и Архангельска. Специалисты установили точное место обрыва: в подземном ручье на дне оврага недалеко от реки Сюмы, которая протекает около деревни Куликовской Шенкурского округа. С помощью спецтехники было проложено 110 м нового волоконно-оптического кабеля. На время работ для бесперебойного оказания телекоммуникационных услуг на территории Архангельской области был задействован резервный канал связи.

"Подобные случаи не редкость. Наша страна огромна, тысячи километров кабелей проходят через леса и поля, соединяя отдаленные населенные пункты. Порой трассы пересекают зоны активности животных, где линии связи могут повредить лисица, медведь или другой представитель дикой природы, - отметила технический директор Архангельского филиала "Ростелеком" Татьяна Милькова, ее слова приводит пресс-служба. - На этот раз "авторами" поломки стали обитатели подземного водоема -- бобры, которых, видимо, привлек наш кабель, проложенный недалеко от их хатки". Она добавила, что система резервирования сработала четко, а специалисты быстро устранили аварию, несмотря на сложные условия работы.